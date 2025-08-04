寿司チェーン「魚べい」「元気寿司」は8月5日から、『夏の豪華フェア』を開催する。「贅沢まぐろ三昧」(3貫税込400円)をはじめ、「特大本ずわいがに」(1貫税込290円)といった豪華ネタを多数取りそろえる。フェアメニューは、なくなり次第終了となる。魚べい 店舗外観イメージ〈魚べい･元気寿司『夏の豪華フェア』販売メニュー〉今回のフェアで販売する商品は以下の通り。価格表記はすべて税込。一部店舗では価格が異なる。〈1〉贅