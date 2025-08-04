第１０７回全国高校野球選手権大会（５日から１８日間）の開会式リハーサルが４日、甲子園で行われた。軽い熱中症のため３日の抽選会を欠席した開星（島根）の野々村直通監督は、真っ赤な「ＫＡＩＳＥＩ」Ｔシャツを身にまとった元気な姿で、初戦で対戦する宮崎商・橋口光朗監督と対談した。「カギになるのは投手力。ピッチャーがどこまで投げてくれるのか不安」と初戦への思いを口にした。野々村監督にとって、２０１１年以