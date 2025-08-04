ビンロウの実には、多幸感やリラックスを高める精神活性物質が含まれている/Jennifer Miranda/iStockphoto/Getty Images/File（ＣＮＮ）考古学者が初めて、４０００年前の歯垢（しこう）を高度な科学技術を使って分析し、古代タイの社会でビンロウの実がかまれていた痕跡を確認した。ビンロウの実は通常、消石灰と粉砕したビンロウの実を混ぜた混合物を葉で包んだものを口に入れる。これには、エネルギーや注意力、多幸感、リラッ