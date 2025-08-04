〈あらすじ〉1970年のブラジル。元国会議員で土木技術者のルーベンス・パイヴァ（セルトン・メロ）と妻のエウニセ（フェルナンダ・トーレス）は、5人の子どもたちとともに海にほど近いリオデジャネイロの家で幸せに暮らしていた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）そんなある日、見知らぬ男たちが家に現れ、事情も言わずにルーベンスを連れ去ってしまう。やがてエウニセと娘の1人も軍に連行され、厳しい尋問を受けることに