いよいよ第107回全国高等学校野球選手権大会、夏の甲子園が8月5日に幕を開け、地方大会を勝ち抜いた49校が全国3680校3396チームの頂点を目指して争う。高校野球ファンといえど1回戦は地元の高校を応援する人が多いだろう。もっとも、そのチームがあなたと同じ都道府県の出身選手ばかりとは限らない。＊＊＊【写真を見る】「100％外人部隊」の高校も！トップ7を発表地元出身選手が少ないチームのことを、高校野球ファンはこ