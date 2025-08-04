北海道電力泊原発3号機の再稼働を巡り、北海道の鈴木直道知事は4日、資源エネルギー庁の村瀬佳史長官との面談で、再稼働の是非を「総合的に判断する」とした上で「（必要性などを）国が丁寧に説明することが重要だ」と述べた。