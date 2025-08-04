全国高校総体は４日、鳥取県八頭町などでホッケー女子の３回戦が行われ、前回準優勝の岐阜各務野（岐阜）が大原（千葉）に９―０で勝利した。岐阜各務野のＭＦ成田萌寧（３年）が「磨いてきた自分の見せ場」というセットプレーから得点を量産した。先制しながら相手に押され気味だった第１クオーター終了直前、ペナルティーコーナーから「流れを渡さない」と力強いシュートで追加点。その後も得点を重ねて計５ゴールをたたき出