ドル円一時１４８．０５レベル、欧州株堅調＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は一時148.05レベルと本日の高値を更新した。週明けの欧州株や米株先物・時間外取引が堅調に推移しており、リスク警戒の動きが緩んだことが円売り圧力となっている。ただ、148円台での取引は定着せず、足元では147.90付近で推移している。 USD/JPY147.92EUR/USD1.1561EUR/JPY171.02