【モデルプレス＝2025/08/04】4人組ロックバンド・I Don’t Like Mondays.のボーカル・YUが8月3日、自身のInstagramを更新。妻でモデルの藤井夏恋らとの「家族写真」を公開した。【写真】アイドラYU「オーラがすごい」と話題の家族ショット◆YU、藤井夏恋＆両親・実兄との写真公開YUはハッシュタグで「＃家族写真」と添えて、藤井や両親・実兄とエレベーター内で撮影した鏡越しショットを投稿。藤井以外はメガネやサングラスを装着