８月１３日付で東証グロース市場に新規上場予定のアクセルスペースホールディングスの公開価格が、仮条件（３４５～３７５円）の上限である３７５円に決定した。 同社は、顧客向け小型衛星プロジェクトの開発・製造・打ち上げ・運用を提供するＡｘｅｌＬｉｎｅｒ事業と、自社運用衛星で撮影した画像データの販売及び画像データを使ったサービスを提供するＡｘｅｌＧｌｏｂｅ事業