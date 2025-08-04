ティラド [東証Ｐ] が8月4日大引け後(17:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比46.0％増の29.9億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の42億円→73億円(前期は81億円)に73.8％上方修正し、減益率が48.2％減→9.9％減に縮小する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の4.0％→7.6％に大幅改善した。 株探ニュース