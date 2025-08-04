Image:楽天市場 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。現在、120Hzリフレッシュレート対応の6.7インチ有機ELディスプレイを搭載した「OPPO Reno13 A」や、映り込みが少なく目に優しいディスプレイと、充実したAI機能が魅力の「OPPO Pad 3 Matte Display Edition」など、O