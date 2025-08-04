¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÅÏî´½í¡Ê28¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±ê¾å¡¦ÈðëîÃæ½ý¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡ÄÈðëîÃæ½ý¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à»²²Ã¤òÅÁ¤¨¤¿ÅÏî´½íÅÏî´¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡ÖÀèÆü¡¢±ê¾å¡¦ÈðëîÃæ½ý¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÊÛ¸î»Î¤äÀ¯¼£²È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÎ©¾ì¤ÎÊý¤«¤é¤Î°Õ¸«¤ò»Ç¤Ã¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë