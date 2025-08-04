お笑いタレント有吉弘行（51）が3日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。歌手長渕剛（68）の妻で女優の志穂美悦子（69）について言及した。番組は長渕の話題で盛り上がった。有吉は「志穂美悦子さんね、『夜会』っていう番組で会って。めっちゃ格好いいね、キレイだし。驚いた。当分、お見かけする機会なかったじゃない。お会いしたけど、めっちゃ格好よかった」と絶賛し、TBS系「櫻井