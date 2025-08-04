俳優の水上恒司（26）が4日、インスタグラムを更新。甲子園出場の母校、長崎・創成館野球部にエールを送った。水上は「@peace_bunkasaiあと42日！リハーサルからバリバリ！」とつづり、「ながさきピース文化祭2025」の楽屋の入り口に書かれた自身の名前を見つめる姿を公開した。そして「暑中見舞い申し上げます」「水分バリバリ摂ろう」とつづり、「開幕戦やったれ創成館」と記し、母校の長崎・創成館の野球部を盛り上げた。水上
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