オランダの名門フェイエノールトで3年目を迎えた日本代表FW上田綺世。2日に行われたドイツ1部ヴォルフスブルクとのプレシーズンマッチで2ゴールを決めて、4-0の勝利に貢献した。前半27分にセム・スタインのアイシスとから先制ゴールを決めると、後半4分には渡辺剛のアシストから追加点を奪取。上田は「Ready for Wednesday。Thanks for the assist, Sem and 剛くん」とアシストしてくれた新加入選手2人への感謝をSNS上に綴っていた