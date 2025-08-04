気象庁は群馬県の草津白根山で火山活動が高まっているとして噴火警戒レベルを2に引き上げました。気象庁によりますと、群馬県にある草津白根山の湯釜付近では3日午後3時ごろから4日午後3時までの間に火山性地震が41回発生したことが、確認されたということです。このため、4日午前5時50分、噴火警戒レベルを2に引き上げ、湯釜火口付近から概ね1キロの範囲内で大きな噴石などに注意するよう呼びかけています。草津白根山は7年前の20