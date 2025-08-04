5日は前線を伴う低気圧が北日本付近を通過する見通しです。そのため、北日本や北陸では雨が降り、雷を伴って非常に激しく降る所もあるでしょう。折りたたみ傘よりも大きめのしっかりとした傘のほうが役に立ちそうです。その他の地域は日本海側を中心に雲が広がりやすく、所々で雨や雷雨となる見込みです。4日は全国的に気温が上がり、石川県の小松では最高気温40.3℃を記録するなど、体温どころかお風呂のお湯並みの暑さとなりまし