JR九州によると、4日午後3時50分ごろ、特急ゆふ4号（別府午後1時13分発博多行き）が走行中、久大線久留米大学前駅でホームの安全確認を行った。この影響で同4時19分現在、同線久留米〜うきはで遅れが出ている。▶JR九州・運行情報