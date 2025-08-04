気温が高く、雨が記録的に少ない状況により、農業や畜産業に被害が出ているとして、ＪＡなどがきょう午前、吉村知事に対策を求める緊急の要請を行いました。 【写真を見る】暑くて雨が少ない...農業関係者が県に対策を求める緊急の要請（山形） 要請を受けて、県では先程、農作物への影響に対応するため緊急支援を実施すると発表しています。 きょうはＪＡ山形中央会などが県庁を訪れ、吉村知事に要請書を手渡しました。 ＪＡ