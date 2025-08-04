清原果耶が主演を務めるドラマ『初恋DOGs』（TBS系／毎週火曜22時）より、ワンちゃんにも人間にも好かれる、不思議な包容力の持ち主で、ドッグカフェ「Lovely Tails Cafe」の店長・宮瀬優香を演じるのは深田恭子のインタビューが到着。犬好きでも知られる深田が“愛され店長”をどのように演じているのか―愛子（清原）の愛犬・サクラと快（成田凌）の愛犬・将軍との共演や、撮影現場で感じたことを語ってくれた。【写真】エプロ