視覚障がい者らによるブラインドサッカーのトップリーグ「ＬＩＧＡ．ｉブラインドサッカートップリーグ２０２５」が２日、東京・品川区の品川区立総合体育館で開幕した。第１節の第１試合は昨季王者の品川ＣＣパペレシアルが埼玉Ｔ．Ｗｉｎｇｓと対戦。両チームとも約２０分の前後半で得点できず、ＰＫ戦にもつれ込んだ結果、２−１で品川ＣＣパペレシアルが勝利を収めた。過去最高の会場観客数となる８５７人が詰めかけたなか