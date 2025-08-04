滋賀県立野洲高校サッカー部の元監督で2005年度の全国選手権を制した山本佳司氏（61）が一般社団法人「YasuStyle（YS）」を設立した。公立校部活動のリブランディング事業を展開する。8月から活動を本格的にスタートし「まずは野洲高校を中心に野洲市と連携して事業を進めていく。モデルケースをつくって同じような境遇にある公立中高にノウハウを提供したい」と意欲を見せた。高校無償化により私立高校への進学を選択する家