○経済統計・イベントなど ０８：５０日・日銀金融政策決定会合の議事要旨公表 １０：３０日・１０年物利付国債の入札 １０：４５中・財新サービス部門購買担当者景気指数 １５：４５仏・鉱工業生産 １６：５０仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １６：５５独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １７：００ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改