¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎGACKT¤µ¤ó¤¬2025Ç¯8·î4Æü¡¢¡ÖL'Arc¡Áen¡ÁCiel¡×¤ÎHYDE¤µ¤ó¤ä³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤µ¤ó¤é¤È¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ÈX¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¸¹ç¼Ì¿¿¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹ë²Ú¤¹¤®¤ÆÂº¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖHYDE¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¡¼¡ª¡×GACKT¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢HYDE¤µ¤ó¤ÈÄ«ÁÒ¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡×¤Îµ´Î¶±¡æÆ¤µ¤ó¤È¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦MiA¤µ¤ó¤¬¿©»ö¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£GACKT