【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『Spookiz』のキャラクター・キョンシーのKongkong（コンコン）が、Creepy Nutsの「Bling-Bang-Bang-Born」をダンス！ ソニーミュージックが手掛ける世界で人気のキャラクター・アニメーションコンテンツ『Spookiz』（読み：スプーキッズ）が 『Spookiz meets』を8月4日よりスタートさせた。 『Spookiz』は、作品発表の基盤となって