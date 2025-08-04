今月1日から3日にかけて「TOKYO IDOL FESTIVAL2025」（略称：TIF）がお台場・青海周辺エリアで開催された。【写真】後藤真希が元モーニング娘。加入直後に大人気アイドルになった背景 つんく♂が振り返る同イベントは今年15周年を迎えた日本初の“アイドルに特化した大規模同時多発的音楽フェス”で、AKB、モーニング娘。、ももクロ、KAWAII LAB.（カワラボ）ファミリーなどのアイドルが集結。3日間で8万5000人を動員した。