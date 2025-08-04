【モデルプレス＝2025/08/04】モデルの蛯原友里の双子の妹でチャイルドボディセラピストの蛯原英里が4日、自身のInstagramを更新。姉である蛯原友里らとの宮崎帰省での写真を公開した。【写真】蛯原友里＆英里「そっくり」と話題の写真◆蛯原英里、姉・蛯原友里らとの家族写真を披露英里は「宮崎から帰ってきましたー最高な帰省だった 笑って、食べて、感動して、癒された時間」とコメントし、宮崎での帰省中に友里らと撮影した写