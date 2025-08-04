■台風10号(バイルー) 【画像】今後の日本の天気 2025年8月4日15時45分発表気象庁 4日15時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    日本の東中心位置    北緯37度25分 (37.4度)東経151度35分 (151.6度)進行方向、速さ    東 30 km/h (17 kt)中心気圧    996 hPa中心付近の最大風速  