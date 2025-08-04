女優の波瑠（34）が4日、都内で「KITTE座提灯初踊り」に登場した。千代田区の商業施設KITTEで31日まで開催される「KIITE座提灯音頭」のオープニングイベント。「提灯がおどる、夏がはずむ」をテーマに、祭りをイメージした空間で特別演出のライティングショーが先行披露された。波瑠は「この夏初めての浴衣でとてもうれしいです」とモノトーンの浴衣姿で登場。「ちょうちんが華やかな空間だと聞いたので、色味を抑えてシックに