【モデルプレス＝2025/08/04】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が4日、自身のInstagramを更新。ミラーセルフィーを公開した。【写真】aespaカリナ、Tシャツから美くびれチラリ◆aespaカリナ、美しいくびれを披露カリナは恐竜の絵文字とともに投稿し、オーバーサイズのTシャツを結び、美しいくびれが際立つ鏡越しの自撮りを披露した。この投稿に、ファンからは「くびれすごい」「スタイル抜群」「想像以上