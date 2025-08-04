8月1日に公開された鈴木亮平主演の劇場版最新作『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』が、公開3日間（8月1日〜3日）で観客動員67.5万人、興行収入9.1億円を記録。3日間の興行収入で2025年公開の実写映画1位を獲得（興行通信社調べ）し、50億円を狙えるロケットスタートを切った。これを記念し、TOKYO MERの緊急出動シーンを捉えた場面写真が一挙解禁された。【写真】『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』新た