3日のヤクルト戦を1-8と大敗した阪神・藤川球児監督(C)Getty Images現役時代は阪急、オリックスで活躍し、阪神を含めセ・パ5球団で投手コーチを歴任した佐藤義則氏が8月4日、自身のYouTubeチャンネルを更新。阪神が1-8で大敗した3日のヤクルト戦（神宮）における投手起用に注文をつけた。【動画】村神さま登場 2025年8月3日 【阪神 vs ヤクルト】 佐藤義則の眼佐藤氏が「久々の大敗でした」と振り返った試合は、8イニング中7度