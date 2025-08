The Right Light 今回は、8月17日(日)に『Amuse presents「Bright2025」』にてプレデビューLIVEを控えたThe Right Lightのメンバーにプロフィール帳を書いてもらった。他では明らかにされていない彼らのプライベートは、ファン必見!プレデビューLIVEへの意気込みを語る、The Right Lightのインタビューはこちら■木戸啓人のプロフィール帳 The Right Light・木戸啓人のプロフィール帳■黒木康正のプロフィール帳 The Right L