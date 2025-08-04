高野寛が、Dr.kyOnと佐橋佳幸によるユニット Darjeeling、屋敷豪太、高桑圭とともにプレミアムセッションをビルボードライブ東京にて11月12日に開催する。 （関連：声優 西山宏太朗、甘やかな歌声と切ない目線で恋愛を見つめるぜったくん、高野寛ら参加の新作『Laundry』を聴いて） 同公演は、Darjeelingプロデュースで高野がリリースした、セルフカバーを中心としたアルバム『A-UN』（2018年）の