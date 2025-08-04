■台風第9号(クローサ) 【画像】今後の日本の天気 8月04日16時05分発表 4日15時の実況 種別    温帯低気圧大きさ    -強さ    -存在地域    日本のはるか東中心位置    北緯43度00分 (43.0度)東経166度00分 (166.0度)進行方向、速さ    東北東 35 km/h (20 kt)中心気圧    990 hPa ■今後の全国の天気 ■