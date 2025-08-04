¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¯¤¿¤Þ¤ë(@chapikof)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£ËèÄ«¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¯¤¿¤Þ¤ë¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌÀÆü¤ÎÄ«¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é5»þÈ¾¤Ëµ¯¤³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È8ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤ËÍê¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÍâÄ«µ¯¤³¤¹¤È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¡Ä¤ª¤ä¤¹¤ß¡Ä¡×¤È¤¹¤°¤Ë¿²¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡©¤«¤ï¤¤¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡£ 2ÅÙ¿²¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã