バンダイのガシャポン(R)が“カプセルトイ世界売上No.1”でギネス世界記録に認定され、2025年8月1日、都内にて「ギネス世界記録(TM)認定 授与式」が開催された。(※英語記録名：Largest capsule toy brand - current（FY2024 Annual sales))【写真】SNSで人気の「めじるしアクセサリー」シリーズ！新作の「サンリオキャラクターズ〜エモきゅん〜パステルカラーver.」(300円)都内にて開催された「ギネス世界記録認定 授与式」イベン