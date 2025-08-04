中欧班列の貨物輸送量は2025年初めから前年割れが続いている（写真は中国国家鉄路集団傘下の中鉄集装箱運輸のウェブサイトより）【写真】中国からモンゴル経由でロシア方面に向かう鉄道貨物の積み替え拠点中国とヨーロッパを結ぶ国際貨物列車「中欧班列」の不振が続いている。中国の国有鉄道である中国国家鉄路集団（国家鉄路）が7月16日に公表したデータによれば、中欧班列の2025年上半期（1〜6月）の運行本数は9310本と前年同期