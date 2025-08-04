◆エイジェックカップ第５６回日本少年野球選手権大会▽中学生の部３回戦松戸中央ボーイズ６―３三田ボーイズ（８月４日・くら寿司スタジアム堺）公益財団法人日本少年野球連盟（ボーイズリーグ）の夏の日本一を決める大会。４日は中学生の部で３回戦が行われ、３年ぶり出場の松戸中央ボーイズ（千葉県支部）は逆転勝利で８強入りを決めた。土壇場で試合をひっくり返した。７回２死一、三塁から、一塁走者・佐藤が二盗