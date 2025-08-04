先月の参院選で、鹿児島選挙区で公認候補が落選したことを受けて、自民党県連の森山裕会長は、会長の職を辞任する考えを示しました。 きょう4日、東京の自民党本部で開かれた県連の常任顧問会議で、県連の森山裕会長と野村哲郎選挙対策委員長が辞任する考えを示しました。 会議は冒頭以外、非公開で行われ、出席者によりますと、その場で異論は出なかったということです。 先月20日の参院選では、党公認で元職の園田修光さんが