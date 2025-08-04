¸µÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎÃæÅÄ±Ñ¼÷»á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡££··î27Æü¤Ë¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹­Åç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖZico All-Star Game For Peace HIROSHIMA 80 Years¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÃæÅÄ»á¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥ì¥¸¥§¥ó¥º¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¥¸¡¼¥³»á¤Ë¸ª¤òÁÈ¤Þ¤ì¤ë»Ñ¤ä¡¢¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç»á¤È¤ÎÃÌ¾Ð¡¢±ýÇ¯¤Î¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÄÖ¤ë¡£¡Ö¹­Åç¤Ç¤Î¥¸¡¼¥³¤Ë¤è¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢ÀÎ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤ÎºÆ²ñ¤È¤È