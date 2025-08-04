ヒロセ電機 [東証Ｐ] が8月4日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比14.0％減の72.2億円に減ったが、4-9月期(上期)計画の140億円に対する進捗率は51.6％に達し、5年平均の47.4％も上回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の22.9％→20.1％に低下した。 株探ニュース