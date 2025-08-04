女子バレーボール元日本代表主将の古賀紗理那さんが3日、自身のインスタグラムで結婚式を挙げたことを報告しました。古賀さんは2022年の大みそかに男子バレーボール日本代表・西田有志選手との結婚を発表。その後、パリオリンピック2024の大会後に現役引退していました。引退会見には西田選手もそっと見守るほどでした。古賀さんは、純白のウェディングドレス姿で、夫の西田選手と二人寄り添う写真をアップ。「June 28th. 6月末、