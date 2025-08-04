第２日第３試合（６日午後４時１５分）に沖縄尚学との初戦を迎える金足農は４日、京都市内で２日前練習を行った。注目のエース・吉田大輝（３年）は、ジョギングとゴムチューブでの体ほぐし後にブルペン入り。「フォームを確認しながら」と捕手を立たせたまま２０〜３０球を投じ、グラウンドから引き上げた。沖縄尚学との対戦について「投手戦になる。楽しみ」と語った吉田。２年生左腕・末吉良丞に「自分より優れているので、