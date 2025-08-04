京都府・京都市・きょうとまるごとお茶の博覧会実行委員会が主催となって、2025年10月11日(土)〜13日(月・祝)の期間、北野天満宮にて「北野大茶会〜きょうとまるごとお茶の博覧会 グランドフィナーレ〜」を開催。 北野大茶会〜きょうとまるごとお茶の博覧会 グランドフィナーレ〜  開催日時：2025年10月11日(土)〜10月13日(月・祝) 10:00〜17:00予定会場：北野天満宮(〒602-8386京都府京都市上京区馬喰町