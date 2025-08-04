ヤエチカ(八重洲地下街)は、2025年6月1日(日)で開業60周年を迎えました。60周年祭イベント第2弾として、2025年8月8日(金)〜8月17日(日)、大人気TVアニメ「おそ松さん」とコラボレーションをしたイベント「6つ子、夏まつり“仕切る”ってよ。ヤエチカ60祭!!!!!!」を開催します。 ヤエチカ「6つ子、夏まつり“仕切る”ってよ。ヤエチカ60祭!!!!!!」  ・開催日程 ： 2025年8月8日(金)〜8月17日(日) ヤエチカ(