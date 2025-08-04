俳優の内山理名(43)が3日、Instagramのストーリーズを更新。「夏野菜たっぷりで美味しいよね」と、手料理を披露した。【映像】吉田栄作に作った愛妻料理2021年11月に俳優の吉田栄作(56)と結婚した内山は、2025年4月12日、「今週は桜を見に家族でピクニック」と、愛犬・ティンクとの2ショットや、おにぎりやお弁当を披露。吉田さんもこの日、ティンクを抱いてお花見を楽しむ様子を投稿している。夏野菜たっぷりの手料理に反響