歌手の森口博子(57)が、生放送の番組に出演した際の姿を披露し反響が寄せられている。【映像】生放送での森口博子＆水着姿これまでもブログで、34年ぶりに挑戦したという水着姿や、「すっぴんでごめんあそばせ」とつづったノーメイクショットなど、無防備な一面を見せてきた森口。7月29日には、日本テレビ系のバラエティー番組『はじめてのおつかい』に出演しており、この日は朝から番宣のため、生放送の情報番組に登場して