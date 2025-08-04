TOMORROW X TOGETHERの最新AL『The Star Chapter：TOGETHER』が、全世界で大ヒットを記録している。【写真】スビン、“腹筋チラ見え”始球式8月4日、米ビルボードが公式ホームページで公開したチャート予告記事によると、TOMORROW X TOGETHERの4thフルアルバム『The Star Chapter：TOGETHER』が、メインアルバムチャート「Billboard 200」（8月9日付）で3位に輝いた。同アルバムは、アルバムセールス6万2000枚、SEAユニット（スト